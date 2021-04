ВИДЕО: Го победија коронавирусот: Одржан најголемиот концерт од почетокот на пандемијата, пред 50.000 луѓе

Повеќе од 50 000 луѓе присуствуваа на рок концерт во Окленд, Нов Зеланд, каде што граѓаните беа ослободени од правилата за физичко дистанцирање, откако државата со строги ограничувања го победи ковид-19.

Бендот „Сикс60“ свирел пред голема публика низ целата земја, а синоќешниот концерт беше финалето на турнејата и се одржа на најголемиот стадион во Окленд и се смета за најголем во светот од почетокот на пандемијата.

– Што има, Нов Зеланд? Конечно сме тука. Тешко ми е да го опишам ова чувство. Сите имаме трема како да не сме настапувале никогаш – се обратил на насобраните фронтменот на групата Метју Волтерс, воодушевен од можноста повторно да настапува пред публика.

WORLD’S BIGGEST LIVE ACT? In New Zealand, where social distancing isn’t needed, the band @Six60 have been playing to huge crowds on tour and are preparing to perform the first ever show at All Blacks’ stadium, Eden Park. pic.twitter.com/dkiXVwNcVZ

— AP Entertainment (@APEntertainment) April 23, 2021