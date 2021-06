ВИДЕО: „Гаучосите“ го разбудија Лео Меси за да му честитаат роденден!

Лионел Меси, еден од најдобрите фудбалери на сите времиња, денеска го слави својот 34 роденден. Роден на 24 јуни 1987 година во аргентинскиот град Росарио, тој играше за младинските категории на Њуелс, а потоа се пресели во Барселона, во познатата „Ла Масија“.

Неговите фантастични игри со години ги воодушевуваа фановите ширум светот, и во чест на неговиот роденден Барселона објави едно прекрасно видео.

Во својата кариера покрај бројните индивидуални признанија, со каталонскиот клуб успеа 10 пати да ја освои шпанската „Ла Лига“, по седумпати „Копа дел Реј“ и шпанскиот Суперкуп, четирипати Лигата на шампионите, по трипати УЕФА Суперкупот и ФИФА Светското клупско првенство.

Со аргентинската репрезентација немаше досега немаше големи резултати, се одвојува златниот медал на Летните олимписки игри во 2008 година, а моментно е со репрезентацијата на „Копа Америка“.

Messi's Argentina teammates woke him up to sing Happy Birthday and give him presents 🎁

Family 💙 pic.twitter.com/BQtCxjY3Ff

— ESPN FC (@ESPNFC) June 24, 2021