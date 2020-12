ВИДЕО+ФОТО: Со громогласен аплауз шпанскиот Парламент го одобри предлог-законот за легализација на евтаназија

Шпанија презеде голем чекор кон легализирање на евтаназијата, откако денес Долниот дом на Парламентот го одобри предлог-законот, со кој им се дозволува на смртно болните пациенти да изберат одземање на својот живот.

Предлог-законот, кој е усвоен со 198 гласови „за“ и 138 гласови „против“, сега ќе му биде испратен на Сенатот на разгледување.

Доколку биде усвоен, Шпанија ќе стане четврта земја во ЕУ која ја легализирала таквата пракса, по Белгија, Луксембург и Холандија. Ако се остварат прогнозите, законот ќе стапи во сила во текот на следниот месец.

Spain becomes the fifth country to legalise euthanasia. https://t.co/CiR3s3meOl

— grahamkeeley (@grahamkeeley) December 17, 2020