ВИДЕО+ФОТО | Ријана и Асап Роки оставени да чекаат пред ноќен клуб како „обични“ гости: Обезбедувањето не ја препознало познатата пејачка

Да се ​​биде славна личност не секогаш може да ви помогне, особено кога сакате да одите во вашиот омилен клуб, а обезбедувањето е немилосрдно.

Позната пејачка Ријана вчеравечер „останала на улица“, обидувајќи се да присуствува на забава во еден њујоршки клуб.

Rihanna and A$AP Rocky were spotted in NYC last night 📸 pic.twitter.com/AH7IwNOkGr

— Rihanna News (@TeamOfRihanna) June 24, 2021