ВИДЕО+ФОТО: Полската полиција со солзавец ги растури нередите, предизвикани од хулигани и националисти

Полската полиција денеска интервенираше неколку пати со солзавец и гумени куршуми за да ги растера групите хулигани и националисти во Варшава.

There is always a bitter seed of anti-woman animus at the core of fascist movements. pic.twitter.com/VPTlLBV6sW

Today far-right Polish Nationalists attempted to set fire to the homes of women’s rights advocates in Poland.

Тие фрлаа кон полицијата со петарди, камења, шишиња од масата учесници на Маршот за независност, што полските радикали и националисти традиционално го организираат на националниот празник на 11 ноември во Варшава, пренесува Бета.

Поради пандемиските и санитарните мерки, класичниот Марш на независност, кога десетици илјади националисти маршираа низ центарот на Варшава, беше забранет од градските власти, а судот ја одби жалбата на организаторите. Поради тоа тие годинава го одбележаа празникот со возење автобили и мотоцикли, накитени се национални знамиња и партиски симболи.

The 11th compels us to look back and remember those who worked, struggled, fought, lived and died for us to be able to live in a free, sovereign and independent Poland. pic.twitter.com/7DlCLgVtEF

On the 11th of November, we celebrate Polish independence.

Премиерот Матеуш Моравиецки апелираше до Полјаците да го изразат својот патриотизам со истакнување знамиња на прозорците и балконите и побара да останат во своите домови, а претседателот Анджеј Дуда рече дека среде пандемија, вистински патриотизам е одговорноста да не се заразат сограѓаните.

🇵🇱Hooligans just set fire to an apartment during #MarszNiepodłegłości2020 because there’s a poster of the Women Strike and an LGBTI-flag🏳️‍🌈 on the building.

Every year, tens of thousands of hooligans from across Poland come together in Warsaw to “celebrate” Independence Day. pic.twitter.com/lYwNalYnq2

