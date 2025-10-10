ВИДЕО| Филипините погодени од земјотрес со јачина од 7,6 степени, издадено предупредување за цунами
– Земјотрес со јачина од 7,6 степени според Рихтеровата скала ги погоди Филипините денес, соопшти Филипинскиот институт за вулканологија и сеизмологија.
Препорачано
Филипините и Индонезија издадоа предупредувања за цунами, јавува Ројтерс.
Епицентарот на земјотресот бил на отворено море, на длабочина од 10 километри, околу 62 километри од брегот.
Тихоокеанскиот центар за предупредување од цунами соопшти дека се можни опасни бранови во радиус од 300 километри од епицентарот.
Евакуацијата на населението, особено децата од училиштата, веќе започна во крајбрежната област.
A powerful 7.6 earthquake just rocked the Philippines as water begins receding from coastal areas and a 1-3 meter tsunami is expected.
Authorities are on high alert and people are urged to move inland immediately. pic.twitter.com/YPMJlJiemX
— TheCommonVoice (@MaxRumbleX) October 10, 2025
Локалните власти ги предупредија луѓето да бидат во готовност и да се засолнат во повисоките области.
Филипинскиот претседател Фердинанд Маркос повика на евакуации во неколку крајбрежни провинции, додека индонезиските власти изјавија дека досега не добиле извештаи за штети.
Филипинската сеизмолошка агенција предупреди на „бранови опасни по живот“.
Цунами брановите би можеле да достигнат три метри над нормалното ниво во делови од Филипините и еден метар во Индонезија.