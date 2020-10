ВИДЕО: Фатен еден осомничен за нападот во Лион, каде беше ранет грчки свештеник

Во францускиот град Лион, непознат напаѓач застрела 52-годишен свештеник пред грчката православна црква Свети Лазар. Според „Ле Паризиен“, напаѓачот пукал од скратена ловечка пушка и испукал најмалку два истрела.

На свештеникот му била укажана прва помош на самото место, по што бил пренесен во болница, каде лекарите се борат за неговиот живот.

Француските медиуми наведуваат дека тој бил погоден во црниот дроб.

Нападот се случил околу 16 часот кога свештеникот ја затворил црквата. Напаѓачот му пришол пред црквата и отворил оган од сачмарката.

Напаѓачот бил со часови во бегство, а го барале голем број тешко вооружени полицајци. Локален обвинител потврди дека еден осомничен е уапсен во Лион, иако сè уште нема потврда дека станува збор за напаѓачот.

Француските власти не рекоа ништо што сугерира дека станува збор за тероризам. Обвинителството за антитероризам не е вклучено во истрагата, како што е вообичаено кога постои сомневање за тероризам, објави француската телевизија БФМТВ.

Францускиот премиер Жан Кастекс, кој бил на пат кон Сент Етјен ду Рувр, објави дека веднаш се враќа во Париз.На местото на настанот пристигна и градоначалникот на Лион, Грегори Дашет.

