ВИДЕО: Евра ги насмеа сите – „прес конференција“ во стилот на Роналдо и Погба!

Сите со големо внимание следиме што се случува на Европското првенство, а од оние поинтересни моменти се одвојуваат прес конференциите на кои присуствуваат фудбалерите и селекторите.

Во изминатиот период во центарот на вниманието се најдоа Кристијано Роналдо и Пол Погба кои ги отстрануваа пијалоците од масите.

По стапките на Роналдо тргна и италијанскиот фудбалер Локатели, но контра нив беше рускиот селектор Черчесов. Сето ова стана хит на социјалните мрежи, а во ист стил се погрижи и поранешниот француски репрезентативец Патрис Евра.

Going to my #euro2020 press conference like my brothers @Cristiano and @paulpogba 😂 ♥️🔥 🤷‍♂️ #ilovethisgame #positive4evra #savage pic.twitter.com/puty1erzk8

— Patrice Evra (@Evra) June 17, 2021