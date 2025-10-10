Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Фото: Принтскрин / јутјуб

ВИДЕО | Емотивен разговор: Принцот Вилијам трогнат од средбата со мајка која ги загубила сопругот и синот

Ј.С.
Пред

Принцот Вилијам беше видно трогнат додека слушаше за разорните последици од самоубиството во разговор со Ријан Менингс, чиј сопруг си го одзел животот. По оваа трагедија, Ријан основа хуманитарна организација за помош при тагување, а Кралската фондација на принцот Вилијам донира милион фунти за развој на Националната мрежа за превенција од самоубиства, пишува Би-би-си.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Мрежата, која ќе дејствува низ Велика Британија, ќе има за цел подобро да ги разбере причините за самоубиствата и да пружи поддршка на погодените. Принцот од Велс, по повод Светскиот ден на менталното здравје, рече дека сака да изгради храбар, унифициран национален одговор на трагичните, но превентивни случаи на самоубиство.

Во емотивен разговор, снимен со камера, Ријан Менингс му раскажала на принцот дека нејзиниот сопруг извршил самоубиство пет дена откако парот го изгубил својот едногодишен син. Вилијам ја прашал како успеала да го преживее тоа и да продолжи да одгледува две деца.

„Кога ќе погледнам наназад, сè уште не знам како преживеав“, рекла таа.

„За жал, сè уште постои многу стигма околу самоубиството. Дали ја почувствувавте тогаш?“, прашал принцот од Велс.

„Бев прилично изненадена. Никогаш претходно не бев лично погодена од тоа. Тоа беше нешто за што се зборуваше во вестите. Никој не сакаше да зборува за тоа“, одговорила Ријан, по што Вилијам ја прашал што би му кажала на својот сопруг кога би можела.

„‘Зошто не разговараше со мене?’ Тоа се прашувам секој ден. Беше целосно скршен, постојано се обвинуваше себеси. Само би сакала да можам да седнам со него вака и да кажам: ‘Зошто не дојде кај мене?’ Пропушти толку многу радост. Ќе бевме добро. Мислам дека тоа е најтешко – ние би биле добро“, рекла Ријан, а принцот Вилијам изгледаше премногу потресен за да може да зборува.

Ријан го прашала дали е добро. „Извинете, тешко ми е да ви ги поставувам тие прашања“, рекол принцот од Велс. „И вие самите сте искусиле загуба. Животот знае да зададе страшни удари, но со разговор, со надеж, може да се продолжи понатаму“, додала Ријан.

По својата трагична приказна од 2012 година, Ријан ја основала хуманитарната организација „2wish“, за да им помогне на оние погодени од ненадејна или неочекувана смрт на дете или млада личност.

Принцот Вилијам проговори за најлошата година од својот живот и откри во која фаза е болеста на Кејт Мидлтон

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#живот #принц вилијам #Светски ден на менталното здравје #препорачано
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Потрошил 1,7 милиони евра во обложувалница, сега ги тужи затоа што не го заштитиле „од себе“
„Ќе заплачам“: Купила винтиџ чанти за 20 долари, па пронашла драгоцени белешки со приказни од Втората светска војна
ВИДЕО | Леопард предизвика паника во хотел во Индонезија: Си лежел пред вратата на гостите
ВИДЕО | Јапонец не разговарал со сопругата 20 години, иако живееле под ист покрив: Молчел од бизарна причина
Денес е магичен датум: Еве на кого 10.10 му носи изобилство, љубов и добро здравје
Жена доживеала искуство блиску до смртта и опишува сè што доживеала: „Се вратив од мртвите, дефинитивно постои задгробен живот“
Како гените влијаат на бојата и шарите на крзното на мачката: Еве зошто нема две идентични мачки во светот
ФОТО | 20 години книжарницa ТРИ во ГТЦ