ВИДЕО: Една слика, 1000 зборови – две легенди, Пандев и Буфон!

Заедно имаат вкупно 80 години, но и натаму се активни на терените ширум Италија и пошироко…

Горан Пандев за Џенова и голманот Џанлуиџи Буфон од редовите на Јувентус денеска уште еднаш ги одмерија силите во Серија А.

Потсетување дека „Старата дама“ славеше победа од 3:1, а нашиот играч беше стартер на дуелот во Торино.

Пред стартот на второто полувреме кемарите ги „уловија“ краткиот разговор помеѓи двете легенди, Пандев и Буфон.

Сите се прашуваат за што зборувале, а еден од коментаторите на овој меч имаше свое размислување: „Се прашувам за што зборуваат, кога ќе се пензионираш? Не, кога ти ќе се пензионираш?“.

Buffon and Pandev, combined age of 80.

Still loving life at the top 😆 pic.twitter.com/rXlB1RujJe

