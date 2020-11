ВИДЕО: Драма во Швајцарија: Пукотници во мал град близу Берн, две застрелани лица лежат на земја

Медиумите од Швајцарија известуваат дека во моментов во градот Биел во кантонот Берн се одвива полициска акција, по дојава за престрелка.

Според изјавите на очевидци биле истрелани пет истрели и дека двајца мажи лежат на земја.

#Switzerland:-At least two people have been shot and wounded in an incident, which has not yet been classified as a t€rror¡$t atta©k, in #Bienne (Switzerland) less than an hour ago.

Police fired at least five shots, eyewitnesses said.#Suisse pic.twitter.com/tLioZoiJ4B

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) November 12, 2020