ВИДЕО | Драма во Лондон: Автомобил се заби во полициска станица, нема повредени

Британската полиција соопшти дека уапсила маж кој со автомобил вечерва се заби во полициска станица во северен Лондон, а нема повредени.

Од полицијата изјавиле дека инцидентот се случил околу 20 часот во полициската станица во Едмонтон, која потоа била евакуирана, пренесува Ројтерс.

Сведоците го снимиле моментот на апсење, кога полицајците го легнале мажот на земја пред полициската станица во Едмонтон и му ставиле лисици на рацете.

BREAKING – London Major incident: Man puts fire on the street at Edmonton Green in London, after crashing vehicle into police station

Екипите на пожарникарите и итната помош брзо стигнале на местото на настанот. Како што пишува Вашингтон пост, нема повредени.

– Возилото остана на местото на настанот. Дојдоа специјални сили, кои сето тоа ќе го истражат. Полициската станица е евакуирана, пред зградата има голем кордон, соопштиле од полицијата.

На социјалните мрежи кружи снимка на која се гледа автомобилот пред станицата и човек кој пробува да запали оган на улиците, пред да биде совладан од полицијата и уапсен.

Се уште нема потврда за дали се работи за терористички напад.

Еден од очевидците, Питер Алимади (30) од Едмонтон рекол за „Ардросанхералд“ дека слушнал „викање, силен тресок и сирени од сите страни“.

„Излегов од супермаркетот да видам за што се работи. Полицајците гласно им викаа на граѓаните да се повлечат. Уплашените купувачи и луѓето кои беа во близина се разбегаа“, рекол тој.

Кејт Осамор, локална пратеничка во парламентот на Твитер напишала дека „голем инцидент се случил во Едмонтон Грин полициската станица“ и ги повика граѓаните да останат дома доколку се во близина.

An incident has occurred at Edmonton police station.

— Kate Osamor| Labour – Co-operative MP| Edmonton || (@KateOsamor) November 11, 2020