ВИДЕО: Драма меѓу две членки на НАТО во водите на Средоземното Море: Анкара протестира затоа што тимот на мисијата на ЕУ претресе турски брод на пат кон Либија

Турција ги покани врвните дипломатски претставници од ЕУ, Германија и Италија да разговараат откако германски брод, дел од мисијата на ЕУ што го спроведува ембаргото за оружје на Либија, пресретна и претресе турски брод во Средоземното Море.

Турското Министерство за надворешни работи соопшти дека персоналот од германскиот воен брод „Хамбург“ со хеликоптер бил префрлен во турскиот брод „Росалин-А“, кој пловел кон Либија, и вршел претрес неколку часа, иако немал дозвола ниту од капетанот, ниту од турската влада.

#Libya – video purportedly showing #German forces (presumably Sachsen-class frigate Hamburg & NH90 helicopter, which are part of Operation Irini @EUNAVFOR_MED ) raiding a Turkish vessel heading to Libya at unspecified date pic.twitter.com/ZYhiraaiO8

Капетанот и екипажот биле насилно претресени и приведени во еден дел од бродот, додека германскиот тим „насилно“ го пребарувал бродот, соопшти турското министерство.

Германското Министерство за одбрана објави дека Турција наредила прекинување на претресот и ги принудила германските вработени да го напуштат бродот пред да ја завршат работата.

За време на претресот, германскиот тим не најде товар што е во спротивност со ембаргото за оружје, изјави за новинарите портпаролот на германското Министерство за одбрана, Кристијан Тилс, пренесува Бета.

Тилс рече дека германскиот тим побарал дозвола да се качи на турскиот брод и дека до бродот дошол со хеликоптер бидејќи не добил одговор. Тој додаде дека екипажот на турскиот брод е „кооперативен“.

Yesterday, 🚢 #FGS Hamburg inspected the collaborative MV ROSELINE in application of #UN #ArmsEmbargo on #Libya! #Cargo and documentation was examined.

No evidence of illicit material found. Vessel cleared to proceed. Complete news 👉 https://t.co/uKoJzNbyjN pic.twitter.com/4iy8FbWTji

— Operation EUNAVFOR MED IRINI (@EUNAVFOR_MED) November 23, 2020