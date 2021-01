ВИДЕО: „Добредојдовте во Бгрегзит!“ Британците не смеат ни сендвич со шунка да внесат во ЕУ

Откако Британија ја напушти Европската Унија на 31 декември Британците се соочуваат со ригорозните царински правила. Меѓу другото патниците кои влегуваат во Унијата не смеат да внесат месо и млечни производи.

Во виралната снимка која се споделува на социјалните мрежи се гледа како холандски граничари по деталната проверка на возилото беа принудени да остават еден Британец гладен. Тие му ги конфискуваа сендвичите со шунка.

„По Брегзит, веќе не можете да внесувате одредени видови храна во Европа, како месо, овошје, зеленчук, риба и такви работи“, рече холандскиот граничен полицаец.

Дел од видеото покажува како полицаец го прашува возачот дали има месо во завитканиот сендвич. Кога возачот одговори потврдно, граничарот вели „Добро, ќе ти го земеме“.

Nothing says ‘taking back control’ than having your sandwiches confiscated at the Dutch border. #torybrexit Britain

— Simon Gosden. Esq. #fbpe 3.5% 🕷🇪🇺🇬🇧🏴‍☠️🦠🦠 (@g_gosden) January 11, 2021