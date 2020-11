ВИДЕО: Директно од улиците на Њујорк, еве како се прославува победата на Бајден

Жителите на Њујорк четири долги денови беа во исчекување на објавата кој е новиот претседател на САД, дали Трамп ќе го задржи жителството во Белата куќа или таму ќе влезе Џо Бајден.

Денеска попладне, по официјалното прогласување на победата на Бајден, на улиците на овој град се направи масовна журка, луѓето ги отворија прозорците, насекаде се слуша музика, труби, па дури и звуци од лончиња и тенџериња.

Погледнете го видеото снимено од наши сограѓани кои во моментов се во Њујорк, како и од она што беше објавено на социјалните мрежи.

Њујорк го живее својот момент:

New York City right now. pic.twitter.com/UvwZ6Z5r9s — Omar Raja (@OmarESPN) November 7, 2020

This is NYC right now pic.twitter.com/ezkqhcFJJh — chris evans (@notcapnamerica) November 7, 2020

I LOVE NEW YORK 💙💙💙 We did it and I’m so proud to call this city my home 👏🏼🎉 Time to celebrate!!! pic.twitter.com/MKLEMmmXh9 — Lindsay Hahn (@LindsayHahn) November 7, 2020

Incredible: Applause breaking out over the Manhattan skyline as networks call the election for Joe Biden & Kamala Harris. pic.twitter.com/c92EgXP2Qj — Matt McDermott (@mattmfm) November 7, 2020

I’ve lived in NYC my whole life and I’ve never seen anything like this pic.twitter.com/KVZakF7F5n — Jessica Valenti (@JessicaValenti) November 7, 2020

Brooklyn and the USPS, cheering each other on. pic.twitter.com/RURUtadYEt — Peter Kafka (@pkafka) November 7, 2020

I have watched like six different people do this bc there is a liquor store on this block pic.twitter.com/BeAqqoUVcT — Amanda Mull (@amandamull) November 7, 2020