ВИДЕО: Џејмс со луда тројки го сруши Реал, пораз на Црвена звезда во Евролигата

Во дербито на колото во Евролигата, ЦСКА Москва го совлада Реал Мадрид со 74:73 во неизвесна завршница.

Јунак на „армејците“ е Мајк Џејмс кој на две секунди до крајот погоди неверојатна тројка од самиот ќош на теренот за водство на неговиот тим од 73:71, а потоа го реализира и дополнителното слободно фрлање со кое ја обезбеди победата. Во последната секунда Реал Мадрид успеа само да го ублажи поразот.

Two teams who are on FIRE, but it was @cskabasket who came away from Round 11 with a 74-73 win

Highlights… pic.twitter.com/qs1Sw17FYI

