ВИДЕО: Д-р Фаучи одговори колку трае имунитетот после заразата со ковид -19 и по примањето на вакцината

Зборувајќи за резултатите од студиите во САД, главниот американски епидемиолог Антони Фаучи за тамошните медиуми нагласи дека имунитетот стекнат по природната зараза со ковид -19 трае најмалку шест месеци и тоа е периодот кога лицата кои прележале поблага или потешка форма на болеста се заштитени од реинфекција.

Според истражувањата најмалку шест месеци трае и имунитетот стекнат од вакцинирањето со вакцините на база на мРНК вакцините како што се Фајзер и Џонсон и Џонсон кои се аплицираат во САД кај лица на возраст од 18 до 71 годишна возраст.

Натамошен предизвик е да се истражи дали и по шест месеци ќе остане стабилен имунитетот кај вакцинираните или ќе биде потребна уште една доза за негово поттикнување, рече Фаучи.

How long does COVID-19 immunization last? Dr. Fauci says natural infection and vaccines provide at least 6 months of protection pic.twitter.com/VWNijqlS5l

