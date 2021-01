ВИДЕО: Целосна блокада Британија најмалку до 15 февруари, Борис Џонсон објави хорор ковид статистика

Во телевизиско обраќање до нацијата, премиерот најави нови ограничувања кои во голема мера ги отсликуваат оние воведени на почетокот на пандемијата.

„Со оглед на тоа што поголемиот дел од земјата е веќе под екстремни мерки, јасно е дека треба да сториме повеќе, заедно, за да ја ставиме под контрола оваа нова варијанта додека се шират нашите вакцини. Во Англија, затоа мора да одиме во национална блокада која е доволно тешка за да ја содржи оваа варијанта. Тоа значи дека Владата уште еднаш ве упатува да останете дома. “ соопшти Џонсон.

Премиерот рече дека на граѓаните ќе им биде дозволено да ги напуштат домовите само за одредени исклучоци, вклучувајќи купување на најважни работи.

PM Boris Johnson says government aims to give all care home residents and their carers, everyone over 70, all frontline health and social care workers, and everyone who is clinically extremely vulnerable in England first dose of vaccine by mid-February https://t.co/VHl4D892ss pic.twitter.com/PYWCciWRgd

