ВИДЕО: Брус Ли на фудбалски терени? Смешен карате удар на Меси

Лионел Меси во деветтата минута скокна и според зборовите на коментаторот изведе карате потег во стилот на Брус Ли.

Топката по центаршутот од десната страна дојде до Меси кој се обиде во скок со левата нога да ја шутне топката но се посрамоти, таа заврши далеку покрај голот.

Lionel Messi | Best Skills • 2021 | The Best Player All Of Time ? pic.twitter.com/kErQeX3Lbs

