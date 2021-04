ВИДЕО: Бизарни повреди на судиите: Топка, пластична чаша во главата, нокаут…

Станува збор за моменти кога судиите ќе завршат како дел од смешни клипови, но има и моменти кои не се толку смешни и забавни бидејќи и самите судии знаат да завршат со повреди.

Последната повреда се случи неодамна кога НБА судија прво го повреди зглобот на ногата, и кога се опорави доби топка директно во меѓуножјето.

NBA ref Leroy Richardson got bumped multiple times but still managed to finish the game pic.twitter.com/keb9hZZqly

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 1, 2021