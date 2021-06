ВИДЕО | Белгија сигурна: Лукаку му посвети гол на Ериксен: „Крис, те сакам“!

Заврши и вториот ден на Европското првенство, се комплетираше и второто коло во групата „Б“ каде што репрезентацијата на Белгија убедливо во Санкт Петербург со 3:0 ја совлада Русија.

На тој начин избраниците на селекторот Роберто Мартинез најавија дека ќе бидат во сериозна трка не само за пласман во нокаут-фазата, туку и за шампионската титула на континенталниот собир.

Гол-серијата ја стартуваше Лукаку во 10 минута после асистенцијата на Мертенс, а истиот погодок напаѓачот му го посвети на неговиот соиграч од Интер, Данецот Кристијан Ериксен кој денеска на дуелот против Финска се сруши на теренот и лекарите веднаш започнаа со негово оживување.

Подоцна од УЕФА соопштија дека Ериксен е во стабилна состојба, исто така и Лукаку знаеше за страшните моменти кои се случуваа во Копенхаген, и неговиот погодок го посвети токму на Ериксен и со зборовите пред една од камерите: „Крис, те сакам“!



Lukaku goal and saying chris eriksen i love you #eriksen #lukaku #euro2020 pic.twitter.com/nvuYEYzP9w

