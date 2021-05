ВИДЕО: Барса со кош во последната секунда до финале во Евролигата!

Денеска се одиграа полуфиналните натпревари во Евролигата на Фајнал-фор турнирот во Келн (Германија), за шампионската титула ќе играат Анадолу Ефес и Барселона.

Во првото полуфинале Анадолу Ефес со 89:86 триумфираше над ЦСКА Москва, за турскиот претставник ова е второ финале по ред, во 2019 година загубија токму од рускиот претставник.

Кај победниците Мициќ реализираше 25 поени (шест асистенции), еден помалку на спротивната страна запиша Клајбурн (седум асистенции).

Доста интересно беше и во второто полуфинале, Барселона со 84:82 славеше против Олимпиа Милано. Во последниот напад на каталонскиот гигант во последната секунда решавачките поени ги реализираше Американецот Хигинс.

