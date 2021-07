ВИДЕО: Барса поради Дембеле и Гризман може да остане без главниот спонзор

Барселона ја тресе невидена криза, клубот е веќе во доволно тешка ситуација, а според натписите на некои светски медиуми, Каталонците нема да можат да регистрираат никакви засилувања доколку не платат одреден дел од долгот вреден 200 милиони евра.

Сега се појавија нови проблеми. Имено, јапонскиот „Ракутен“, кој е главен спонзор на Барселона, би можел да се повлече од соработката со каталонскиот клуб, имајќи предвид дека двајца играчи на тимот, Усман Дембеле и Антоан Гризман, расистички навредуваа луѓе од Јапонија, кои се вработени како персонал во хотелот во кој престојуваше Барселона во 2019 година.

По објавувањето на видеото, двајцата фудбалери вчера се извинија на социјалните мрежи, тврдејќи дека во никој случај не сакале да ја навредуваат јапонската култура.

❗️Antoine Griezmann and Ousmane Dembélé, in leaked video, appear to be mocking asian technicians in their hotel room who came to fix a technological issue, proceed to mock their looks, language and country's supposed "technological advance". pic.twitter.com/9fiBtyZxej

