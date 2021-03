ВИДЕО | Балканот воодушевен од евровизиската песна „Молитва“ во изведба на корејска група: Марија Шерифовиќ им посака победа

На социјалните мрежи се појави видео од корејски музички натпревар на кое четири млади вокали ја изведуваат евровизиската „Молитва“ од тогашната српска претставничка Марија Шерифовиќ.

Шерифовиќ, со оваа песна и донесе победа на Србија на Евровизија во 2007 година.

Бројни балкански ѕвезди активно ја споделуваа изведбата на корејската група, а една од нив секако беше Марија Шерифовиќ која ги сподели на својот инстаграм – профил, воодушевена од изведбата.

THEIR PRONUNCIATION AND VOCALS OH MY GOD….. I CANT BREATHE /POS pic.twitter.com/0iiij6YJE4

— reiner’s bf (real) (@H4NGES) March 6, 2021