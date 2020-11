ВИДЕО: Баку бара надомест за штетата предизвикана за време на борбите за Калбаџар

Азербејџан има намера да побара од Ерменија да плати надомест на штета и уништување на имотот предизвикан за време на борбите во областа Калбаџар, рече претседателот Илхам Алиев за време на неговата посета на градот Џабаил.

Тој додаде дека речиси секоја зграда е уништена и најави доаѓање на меѓународни експерти кои ќе учествуваат во проценката на воената штета, пренесе агенцијата ТАСС.

🔥Look at this vandalism.

28 years ago when #Armenia invaded & occupied #Kalbajar district of #Azerbaijan, illegal settlers from🇦🇲 arrived, occupied houses of fleeing Azerbaijanis as if it was in the order of things.

Now when illegal🇦🇲settlers must leave, look what they r doing pic.twitter.com/mg8OJPYRez

