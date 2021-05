ВИДЕО | Бајден предупредува: Тероризмот на белите расисти е најсмртоносна закана за Америка

Во обраќањето на двата дома на Конгресот по повод 100 дена на власт, претседателот на САД најави реформа на полицијата и контрола на оружјето.

Претседателот на САД, Џозеф Бајден предупреди дека „тероризмот на белите расисти“ стана закана за Соединетите држави и ги повика пратениците од двата дома на Конгресот да ги поддржат полициските реформи и да ја спречат епидемијата на вооружено насилство.

Бајден одржа говор во Конгресот по повод првите сто дена од неговото владеење.

Говорејќи за вечните војни што ги води Америка, Бајден се освртн и на внатрешните проблеми, откако изјави дека заканата од тероризам во Авганистан е деградирана.

– Локалните бели расисти претставуваат најсмртоносна закана за татковината, што е потврдено со извештаите на разузнавачките агенции – рече Бајден.

