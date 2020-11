ВИДЕО: Азербејџанските сили соборија ерменски Су-25

Азербејџанската армија соопшти дека ерменската авијација вчера се обидела да изврши напад на областа Зангилан, на ерменско-азербејџанската граница, и оти тогаш е урнат ерменскиот борбен авион Су-25.

– Како резултат на будноста на припадниците на нашите единици, соборен е авион на непријателот Су-25 кој ги нападна нашите позиции од воздух, се наведува во соопштението објавено на социјалните мрежи.

Во соопштението на воената команда во Баку исто така се наведува дека за време на борбите „непријателот изгубил околу 30 војници и морал да се повлече на територијата на Ерменија”.

Ерменската страна досега не ги коментираше овие обвинувања.

SU 25 of #Azerbaijan Airforce carrying out airstrike against #Armenian positions in #Karabakh pic.twitter.com/XGOeUkge9h

— Hemat (@Himat75) November 1, 2020