ВИДЕО: Азербејџанската армија е на влезот на главниот град на Нагорно Карабах

Армијата на Азербејџан е пред Степанакерт, изјави денеска портпаролот на претседателот на самопрогласената република Нагорно Карабах, Ваграм Погосијан.

– Непријателот е на приодите кон Степанакерт. Опстанокот на главниот град е под знак прашалник. Ако сакаме Шуши повторно да биде наш и да го спасиме Карабах, треба да вложиме максимални напори и да организираме силна одбрана на Степанакерт и другите делови на земјата на линијата на фронтот, напиша Погосијан на Фејсбук.

Властите во Нагорно Карабах претходно признаа дека повеќе не го контролираат вториот по големина град Шуши.

My new #video message & introduction on the recent #WarCrimes of #Azerbaijan against #Artsakh/#Karabakh people, destructing the #Stepanakert music school & other civilian buildings.

My messages are:

– #DontBeBlind,

– We’ll continue our struggle for our #HumanRights by the end! pic.twitter.com/q2a1LK3rXG

— Artak Beglaryan (@Artak_Beglaryan) November 8, 2020