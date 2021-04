ВИДЕО | Алиоски: Пенал? Сигурно ќе имаше за Манчестер јунајтед!

Лидс ремизираше без голови 0:0 против Манчестер јунајтед во Премиер лигата и така веќе трае серијата од шест натпревари без пораз на клубот од „Еланд роуд“.

Македонскиот репрезентативец Езџан Алиоски го одигра целиот меч против „црвените ѓаволи“, а после средбата го коментираше и сомнителниот момент во првото полувреме кога во казнетиот простор во рака го удри Лук Шо, но главниот судија не покажа на белата точка.

– Не знам, бидејќи не видов, далеку бев, треба да видам. Да беше за Манчестер јунајтед, затоа што од една страна мал тим како Лидс и голем како Манчестер јунајтед, мислам дека ќе беше пенал за Манчестер јунајтед, и тоа не е фер. Но, тоа е фудбал, после имавме други шанси, игравме добар фудбал, а Манчестер јунајтед немаше многу шанси, може од корнер, од прекршок, но контролиран беше натпреварот – рече Алиоски.

Should #LUFC have had a penalty for handball against Luke Shaw? 🤔 #LEEMUN pic.twitter.com/U9w0s60OP6

