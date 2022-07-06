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Виц на денот: Возачка дозвола

И. Т.
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Виц на денот
Виц на денот / Фото: Архива на „Слободен печат“

Полицаец запира возило и му вели на возачот:
– Господине, ова што го возите вие не може да се нарече автомобил.
Возачот:
– Знам, затоа и немам возачка дозвола.

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