Виц на денот: Претплата
Цветко влегува во еден локал:
– Добар ден. Сакам да се претплатам за една година.
– Господине ова е винарија, фитнесот е на горниот спрат
– Ако, ако, знам.
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