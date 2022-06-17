Виц на денот: Претплата

И. Т.
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Виц на денот
Виц на денот / Фото: Архива на „Слободен печат“

Цветко влегува во еден локал:
– Добар ден. Сакам да се претплатам за една година.
– Господине ова е винарија, фитнесот е на горниот спрат
– Ако, ако, знам.

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