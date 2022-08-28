Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Виц на денот: Најстариот Кинез

Р.М.
Пред
Виц на денот / Фото: Архива на „Слободен печат“

Кое е името на најстариот Кинез?
– Мув Ло Сан

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

#магазин #забава #виц #препорачано
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано
Sloboden pecat

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Виц на денот: Поголеми гради
Виц на денот: Електричар
Виц на денот: Сочувство
„Ги славиме различностите“: Нови Барби кукли со слушно помагало, протетичка нога, во инвалидска количка
Виц на денот: Програмери
Победникот на црногорскиот натпревар во лежење одмораше 60 часа: Не се ни загреав
Виц на денот: Рамни табани
Виц на денот: Економичен зет