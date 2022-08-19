Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Виц на денот: Меморија

Р.М.
Пред
Виц на денот / Фото: Архива на „Слободен печат“

Пациент се жали:
– Докторе, во последно време почнав да ја губам меморијата, што ми предлагате?
Докторот:
– Да платите однапред!

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

#магазин #забава #меморија #виц на денот #препорачано
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано
Sloboden pecat

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

ВИДЕО | ТВ водители „известуваат“ за своето бебе: Експлозија во пелена, осомничениот уапсен
Виц на денот: Докторски совет
Виц на денот: Реално шоу
Виц на денот: Бурма
Виц на денот: Насилство
Виц на денот: Електротехничкиот факултет
Виц на денот: Бејзбол
Виц на денот: Љубов