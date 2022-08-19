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Виц на денот: Меморија
Пациент се жали:
– Докторе, во последно време почнав да ја губам меморијата, што ми предлагате?
Докторот:
– Да платите однапред!
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СЛОБОДЕН ПЕЧАТ. Е-БИЛТЕН
НЕ ГУБИ ВРЕМЕ! ЗАЧЛЕНИ СЕ И ДОБИЈ ГИ НАЈВАЖНИТЕВЕСТИ НА НЕДЕЛАТА - БЕСПЛАТНО ВО ТВОЈАТА Е-ПОШТА!
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