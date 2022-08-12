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Виц на денот: Љубов

Р.М.
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Виц на денот / Фото: Архива на „Слободен печат“

Сопругата го прашува сопругот:
– Душо? Колку ме сакаш од 1 до 10?
– Те обожавам од 1 до 10, но во 11 морам да одам во кафана!

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