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Виц на денот: Љубов
Сопругата го прашува сопругот:
– Душо? Колку ме сакаш од 1 до 10?
– Те обожавам од 1 до 10, но во 11 морам да одам во кафана!
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