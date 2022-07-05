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Виц на денот: Икање

И. Т.
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Виц на денот
Виц на денот / Фото: Архива на „Слободен печат“

Влегува маж во аптека:
– Здраво, дали имате нешто против икање?
Аптекарот му удира една шлаканица.
– Зошто ме удривте?
– Тоа беше бесплатен лек, икате сега?
– Не икав ни пред тоа, за жена ми прашував.

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