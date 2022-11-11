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Виц на денот: Дамка

Р.М.
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Виц на денот / Фото: Архива на „Слободен печат“

Психијатарот му покажува на пациентот лист со дамка од мастило:
– Што гледате?
– Гледам тажен, осамен човек, уморен од справување со идиоти, со ниска плата, напорна работа и мизерен, неправеден живот…
Психијатарот си ги брише солзите и вели:
– А на сликата… ?

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