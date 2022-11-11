Виц на денот: Дамка

Расте довербата во полицијата и важно е дека партнерската врска со граѓаните е многу зајакната. Секогаш ќе има некој што нема да биде задоволен зашто бил казнет за сообраќаен прекршок или за што било, но важно е да нема селективност и сè да биде транспарентно, вели министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во интервјуто за …

ВИДЕО ИНТЕРВЈУ Оливер Спасовски, министер во МВР: Полицијата работи отворено и неселективно Read More »