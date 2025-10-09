Ви препорачуваме
Виц на денот: Бактерии
Две бактерии разговараат:
– Што ти е? Изгледаш тажно!
– Ма остај, изгледа закачив некој антибиотик.
