Виц на денот: Бактерии

Две бактерии разговараат:
– Што ти е? Изгледаш тажно!
– Ма остај, изгледа закачив некој антибиотик.

