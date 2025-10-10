Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Вести на „Слободен печат„

Вести на „Слободен печат“

С.П.
Пред

Секој работен ден со почеток во 10 и 30 часот гледајте Вести на „Слободен печат“.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Следете ги најновите содржини од домашната и светската политика во информативниот блок, во кој ќе ви презентираме и актуелности од повеќе области, како здравство, економија, хроника, регионални случувања, спортски информации…

Модератор на вестите е Александра Вуксановиќ.

Ви благодариме на довербата.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#вести #слободен печат
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Моторџијата кој го прегази дедо Југо призна дека го прегазил, но тврди дека му давал помош
Медицинските сестри во Македонија бараат лиценци исто како што имаат лекарите
Третиот судија што одлучува за Јалдз Веапоска останува во процесот – одбиено барањето на гинекологот Мухамед Асани за негово изземање
ВИДЕО | Во Кина убедливо најголем сообраќаен метеж во светот, возила останаа заглавени со часови
Аероклубот од Битола со повик до кандидатите за градоначалници: „Не ве каниме на дебата, туку на лет“
ВИДЕО | Робер Бадентер, францускиот министер кој ја укина смртната казна симболично погребан како херој во Пантеонот во Париз
ФОТО | Во Скопје се собра безбедносната индустрија: „Синолоџи“ покажа производи соодветни на новите закони во земјава
Трамп: Не ги решавав војните за Нобеловата награда за мир, туку за да спасам животи