Вест Хем го шутна Пелегрини, избрканиот асистент на Енрике си најде работа - Слободен печат

Во последниот наптревар во 2019 година, „чеканите“ пред своите гледачи загубија од Лестер со 1:2 за шести пораз на домашен терен оваа сезона.

Вест Хем во последните 12 натпревари во Премиер лигата забележа дури девет порази и се наоѓа на 17. место на табелата. Овие катастрофални бројки и резултати беа доволна причина за раководството на екипата да му врачи отказ на Пелегрини кој на клупата на „чеканите“ седеше една и пол година.

За разлика од Пелегрини кој остана без работа, поранешниот асистент на Луис Енрике, Роберто Морено, кој едно време беше и селектор на Шпанија, тренерската кариера ќе ја продолжи во Франција.

AS Monaco announces the end of its collaboration with coach Leonardo Jardim. Former Spain national team coach Robert Moreno takes over first-team duties in an agreement that runs until 2022. pic.twitter.com/KxbiMnrgZZ

