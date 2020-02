Верхофштад: Време е Орбан да престане да ги финансира анти-ЕУ и анти-НАТО силите во Македонија и Словенија - Слободен печат

Пратеникот во Европскиот парламент и поранешен лидер на Алијансата на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Ги Верхофстад на Твитер напиша дека унгарскиот премиер Виктор Орбан треба да престане да ги финансира силите кои се против Европската унија и НАТО во Северна Македонија и Словенија.

– Виктор Орбан финансира анти-ЕУ и анти-НАТО сили во Словенија и Северна Македонија. Крајно време е ова да престане – напиша Верхофштад.

Viktor Orbán is funding anti-EU and anti-NATO forces in Slovenia and North-Macedonia. High time to stop this! https://t.co/OW3Jg0uCim

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 11, 2020