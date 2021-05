Велика Британија не доби ниту еден глас на финалето на Евровизија: Виновна е политиката

Навистина е поразителен фактот кога некој претставник нема да освои добар пласман на Евровизија. Но овој претставник не доби ниту еден поен од жирито ниту од гледачите во финалето…

Џејмс Њуман ја претставуваше Велика Британија во Ротердам со песната „Embers“. Но, 35-годишниот пејач, инаку постар брат на кантавторот Џон Њуман, не очекувал дека нема да добие ниту еден глас.

Ова се случува за прв пат од 2003 година, Британците да не освојат ниту еден поен.

„Ова, очигледно, е разочарувачко за Џејмс и Велика Британија. Се обидувам да бидам позитивен, но не ми оди многу добро“, рече коментаторот на „Би-Би-Си“.

Многу Британци се жалат и коментираат дека сето ова е последица на политиката и „Брегзит“, а не на песната и талентот на Њуман затоа што, како што велат, имало многу полоши песни и изведби од неговата. По разочарувачкиот пласман, Њуман доби и многубројни пофалби и коментари за поддршка.