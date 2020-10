Варди му донесе прва победа на Лестер во Лондон по 47 години

Фудбалерите на Лестер го совладаа Арсенал во Лондон со 0:1 во рамките на шестото коло од Премиер лигата.

Триумфот на „лисиците“ го донесе Џејми Варди со голот во 80. минута, откако 20. минути порано влезе во игра и се покажа како одличен џокер на менаџерот Брендан Роџерс.

Јури Тилеманс упати одлична топка со Џенгис Унгер кој веднаш ја врати во средината од каде Варди погоди за прва победа на Лестер над Арсенал во Лондон по пауза од 47 години.

Our first win at Arsenal since 𝟏𝟗𝟕𝟑 🗓

Come on! 🔵 pic.twitter.com/YefTS2lT25

— Leicester City (@LCFC) October 25, 2020