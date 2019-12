Варди има најубава утеха за поразот од Ливерпул, повторно стана татко - Слободен печат

За Џејми и сопругата Ребека ова е трето заедничко дете, а фудбалерот има ќеркичка од претходните врски, додека Ребека има две деца од бракот пред да го сретне фудбалерот.

– Сакам да ве известам дека нашето преубаво девојче пристигна. Беки и бебето се чувствуваат одлично, а сите ние сме воодушевени од најновиот член на нашето семејство – објави Варди.

Over the moon to let you know our beautiful little girl has arrived 💕 Becky and baby are both doing well and we are all totally in love with the newest member of our team.

— Jamie Vardy (@vardy7) December 28, 2019