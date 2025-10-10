Ви препорачуваме

Вардар 1961 ја оправда фаворитската улога против Прилеп за „седум од седум“

Ф.К.
Пред

Денеска во седмото коло од машката ракометна Суперлига, играчите на Вардар 1961 денеска убедливо со 39:22 славеа над Прилеп.

Сите дилеми на овој натпревар беа решени уште по првото полувреме кога „црвено-црните“ водеа со 19:9.

Во победничките редови по пет голови запишаа Кристијан Атаанасовски и Харуки Кавада. На спротивната страна седум погодоци беа дело на Димитар Димитриоски.

Играчите на Иван Чупиќ се на првото место на табелата со 14 бодови, пред Алкалоид со 10 и Еурофарм Пелистер со девет кои имаат по еден меч помалку.

Прилеп кој го претрпе четвртиот пораз сезонава е на седмата позиција со шест бодови.

Во следното коло Вардар на 18 октомври ќе му гостува на МРК Куманово, додека тимот на Прилеп истиот ден ќе го пречека ГРК Охрид.

