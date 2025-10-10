Ви препорачуваме
Вардар 1961 ја оправда фаворитската улога против Прилеп за „седум од седум“
Денеска во седмото коло од машката ракометна Суперлига, играчите на Вардар 1961 денеска убедливо со 39:22 славеа над Прилеп.
Сите дилеми на овој натпревар беа решени уште по првото полувреме кога „црвено-црните“ водеа со 19:9.
Во победничките редови по пет голови запишаа Кристијан Атаанасовски и Харуки Кавада. На спротивната страна седум погодоци беа дело на Димитар Димитриоски.
Играчите на Иван Чупиќ се на првото место на табелата со 14 бодови, пред Алкалоид со 10 и Еурофарм Пелистер со девет кои имаат по еден меч помалку.
Прилеп кој го претрпе четвртиот пораз сезонава е на седмата позиција со шест бодови.
Во следното коло Вардар на 18 октомври ќе му гостува на МРК Куманово, додека тимот на Прилеп истиот ден ќе го пречека ГРК Охрид.
