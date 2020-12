Вакцината на Фајзер од СЗО доби одобрение за итна употреба

Вакцината против ковид која ја развија компаниите Фајзер и Бионтек е прва вакцина во светот која доби одобрение за итна употреба.

Ова одобрение е издадено од страна на Светската здравствена организација.

Еднаквиот пристап до вакцините е клучен за борбата со пандемијата, објавија од СЗО.

The Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine today became the first vaccine to receive WHO validation for emergency use since the outbreak began.

Equitable global access to vaccines is crucial to combat the pandemic.

