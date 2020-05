Вака Американците се „дистанцираа“ викендов, среде пандемијата (ВИДЕО)

Какви последици ќе има ова и дали ќе доведе до повторен пораст на епидемиолошката крива, ќе се види за околу 2 недели.

Во САД денеска е Ден на сеќавање, национален празник посветен на оддавање почит на американските војници кои загинале во служба на земјата. Бидејќи тој се одржува последниот понеделник во мај, Американците обично го користат овој продолжен викенд за излети во природа и релаксација на плажите, во парковите и шеталиштата.

Судејќи според сликите и снимките, добар дел од Американците го искористија викендот пред Меморијалниот ден на целосно ист начин како претходните години, иако во тек е најголемата пандемија во последните 100 години.

Актуелните мерки за социјално дистанцирање варираат од една до друга сојузна држава, некаде се укинати, а некаде во помала мерка, но се чини дека излетниците и шетачите како и посетителите на плажите овој викенд игнорираат се.

САД, да потсетиме, според службените податоци е најтешко погодена земја во светот, со милион и 686 илјади потврдени случаи на ковид-19 и повеќе од 99.000 смртни случаи.

Иако на национално ниво, епидемиолошката крива е во пад, и натаму е далеку од својот крај, па во неделата се забележани 19.608 нови случаи, а во саботата 21.929. Што се однесува до смртните случаи, во неделата се забележани 617, а во саботата 1.036.

И покрај тоа, ширум Америка можеа да се видат толпи луѓе, тесно збиени. Веројатно најшокантно и највирални снимки доаѓаат од јужната држава Мисури, каде базените на популарното излетничко место Езерото Озаркс, беа пренатрупани.

„Се чини дека сите тие имаа иста идеја, да дојдат на езерото и да уживаат во летото на социјална дистанца“, коментираше саркастично локален жител кој објави тајмлапс видеo од бродовите на езерото во неделата.

„Ги добив денеска овие слики од Езерото Озаркс. Објектот има знак дека предупредува на држење дистанца од 2 метри. Не изгледа како гостите да го почитуваат знакот или дека објектот го спроведува тоа“; напиша на Твитер корисникот Колин Џефри, покрај своите фотографии.

Got these pictures sent from Lake of the Ozarks today. The business has a sign that calls for six feet of social distancing. It does not appear that request is being honored by patrons, or enforced by the business. The person who took the pictures noticed crowd while walking by. pic.twitter.com/7SDJi3eKnW

