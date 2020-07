Ужива во бременоста и повеќе не се крие од јавноста: Ќерката на Арнолд Шварценегер го прошета трудничкиот стомак! (ФОТО)

Ќерката на Арнолд Шварценегер која е мажена за еден од најатрактивните холивудски актери е пред крајот на својата бременост.

Крис Прат (41) ѕвездата на серијата „Park and Rec“ и филмовите „Jurassic Park“ и „Guardians of the Galaxy“, и Кетрин Шварценегер (30) наскоро ќе станат родители, а идната мајка беше забележана за време на опуштена прошетка во која го покажа својот труднички стомак.

Иако долго време ја криеше својата бременост, Кетрин неодамна реши да проговори за се, отркивајќи дека е пресреќна за приновата, а сега конечно одлучи на јавноста да ѝ го покаже и својот стомак.

„Имам многу среќа што живеам во непосредна близина на моето семејство, што многу ми помага. Освен тоа, имам прекрасен маж кој се грижи за се и има разбирање за моите потреби“, изјавила неодамна Кетрин.

Потсетуваме, Кетрин Шварценегер е најстарата ќерка на познатиот актер и поранешен гувернер на Калифорнија, Арнолд Шварценегер, а таа се омажи за актерот Крис Прат на приватна церемонија во Калифорнија кон крајот на минатата година. Церемонијата се оддржа во Монтесито, на познатиот Сан Сидро ранч, а авторката на неколку романи и новинарка, до олтарот ја испрати нејзиниот татко Арнолд Шварценегер, додека нејзината мајка Марија Шривер била задолжена за дочекот на големиот број гости.

Инаку, Крис Прат никогаш не криел колку му е важно семејството во животот, а повеќе пати признал дека сака да има многу деца.

„Сакам многу деца. Сакам да поминам повеќе време уживајќи во животот, а помалку работејќи“, истакнал во една прилика актерот кој веќе има едно дете – момчето Џек (7), кој го доби во бракот со актерката Ана Фарис.