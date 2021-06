Ужас во Италија: Мајка ја молела ќерката да се врати дома, а потоа роднините ја убиле

Италијанските медиуми ја објавија СМС-пораката што мајката на исчезнатата 18-годишна Саман Абас ѝ ја испратила на својата ќерка со цел да ја намами да се врати дома.

„Врати се дома, умираме, сѐ ќе биде како што сакаш ти“, ѝ напишала мајката на ќерка си, која била сместена во „безбедна куќа“ за да се заштити од нејзините родители, Пакистанци, кои ја присилувале на договорен брак, објави весникот Ил фато котидијано.

Девојката се вратила, но потоа на 30 април исчезнала, а сите траги покажуваат дека е убиена, иако нејзиното тело сè уште не е пронајдено.

Родителите на убиената девојка побегнале во Пакистан, а италијанската полиција освен нив за убиството го обвинува и нејзиниот вујко, за кого се смета дека е извршител на злосторството, и уште двајца роднини, за кои се верува дека се кријат некаде во Европа. Сите се во бегство и по нив е распишана меѓународна потерница.

Исчезнувањето на девојката го пријавило нејзиното момче, Италијанец, а таа најверојатно е убиена затоа што не се согласила на договорениот брак со нејзин братучед во Пакистан.

Убиството на 18-годишната девојка ја вознемири италијанската јавност и покрена полемика за успехот во интеграцијата на странците што доаѓаат да живеат и работат во Италија, но и за ефикасноста на системот за обезбедување заштита, особено на жените, кога е неопходно.

Honour killing of Pakistani girl in Italy: Victim’s cousin arrested in France, parents who fled to Pakistan and two other missing accused wanted by policehttps://t.co/QtcDSyibaM

— OpIndia.com (@OpIndia_com) June 12, 2021