УЖАС: Кошаркари брутално го претепале сопствениот тренер (ВИДЕО) - Слободен печат

Тренер на средношколска екипа во Њу Џерси е претепан на улица, а полицијата потврди дека напаѓачите се кошаркари од неговата екипа.

Не е позната причината за бруталното претепување, а „ТМЗ“ пренесува дека до нападот дошло откако кошаркарите излегле од автобусот кој ги вратил од гостински натпревар.

Disturbing video out of Newark, NJ where a high school basketball coach was attacked by his own players. Police are working to identify the suspects. (Sharing recut video due to offensive language) Live report on Eyewitness News and updates here: https://t.co/ASc7PagSOp pic.twitter.com/5elHx2ujQo

— Eyewitness News (@ABC7NY) February 6, 2020