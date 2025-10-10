Утрово неколку улици во Кисела Вода ќе останат без вода

Ви препорачуваме

Од ЈП „Водовод и Канализација“ информираат дека поради изведување на водоводен приклучок ф-100 мм утре на улицата „Виктор Иго“ 22, прекинато водоснабдување ќе имаат граѓаните на улиците „Виктор Иго“, „Дренак“, „Драга Стојановска“, „Иван Козаров“ и „Невена Георгиева-Дуња“.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 08:30 часот до завршување со работните активности.

Исто така, оттаму додаваат дека од 8:30 часот поради уличен дефект ф-150мм на ул.Христо Татарчев бб (Теферич), прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од 3-та зона Припор. Водоснабдувањето ќе биде прекинато до завршување со работните активности.

